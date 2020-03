Addio a Raffaele Cerroni, lo storico Lillo di Piazza Duomo.

Lutto nel mondo del commercio aquilano per la scomparsa di Raffaele Cerroni, conosciuto per la sua attività Lillo confezioni che si trovava in Piazza Duomo.

Raffaele Cerroni è scomparso all’età di 90 anni.

Nonostante Cerroni fosse in pensione da molti anni, sono tanti gli aquilani che lo ricordano; la sua voce ha risuonato per anni in Piazza Duomo e il suo negozio di tessuto è stato a lungo un vero e proprio punto di riferimento.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Coronavirus, Cerroni è stato sepolto senza esequie.

