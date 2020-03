Lupo a passeggio per le strade deserte di Avezzano

Ieri, durante la notte, l’avvistamento di uno splendido esemplare di lupo a passeggio tra le strade della frazione di Antrosano, a nord del capoluogo marsicano.

Immaginate di affacciarvi alla finestra, nel silenzio delle strade, e di ritrovarvi ad osservare un lupo. E’ accaduto nella zona nord di Avezzano, in particolare ad Antrosano, piccola ridente frazione della città marsicana. Erano circa le 3:00 della notte quando alcuni cani della zona hanno cominciato ad abbaiare.

Qualcuno si è svegliato ed è corso alla finestra. Stamani il post con tanto di foto di Pierluigi Di Stefano, ex assessore alla cultura del comune di Avezzano, il primo a vedere l’esemplare a caccia di cibo dalla sua villetta all’ingresso del paese. Prima di scappare via, il lupo avrebbe afferrato qualcosa. Potrebbe aver rovistato tra i mastelli della raccolta differenziata.

Secondo Di Stefano l’episodio non sarebbe un caso isolato, lui stesso aveva già avvistato volpi e cervi.

Stando ad altre segnalazioni gli stessi lupi sarebbero degli habitué della periferia avezzanese.