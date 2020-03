Coronavirus, va a pranzo a Roma: denunciato aquilano

Aquilano nei guai per aver violato le norme restrittive del Coronavirus ed essere andato a Roma a pranzo.

È stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Roma Prima Porta, un 74enne aquilano, insieme a un 41enne egiziano, titolare di un’osteria in via della Villa di Livia, a Roma e una 25enne romena per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Nonostante le norma restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus e l’invito a non spostarci dai proprio domicili se non per esigenze primarie; i 3 sono stati sorpresi nel locale dell’egiziano.

L’aquilano e la giovane erano seduti allo stesso tavolo e stavano mangiando, senza rispettare le distanze di sicurezza imposte anche dal decreto Coronavirus.

Come riporta Il Centro, i carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta li hanno identificati e deferiti all’autorità giudiziaria unitamente al proprietario dell’esercizio.