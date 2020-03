Coronavirus, rientrano gli italiani dall’Albania

Coronavirus, stanno tornando a casa gli italiani che lavorano o studiano all’estero.

Molti gli italiani rimasti bloccati al di là dell’Adriatico a causa dell’emergenza causata dal Coronavirus e dalle drastiche misure prese dal governo albanese per evitare la diffusione del contagio.

Bloccati tutti i voli e i trasporti marittimi da e per il “paese delle aquile”. Il premier Rama ha preso una serie di provvedimenti drastici, visti i sempre più crescenti focolai da Coronavirus che si stanno estendendo a tutto il Paese .

Qui il virus è giunto “allegramente ” per mezzo dei malgestiti flussi di rientro, una delle principali cause di contagio in Europa e dintorni.

Le ambasciate adesso, in accordo con i vari enti preposti, si stanno occupando di organizzare i voli di rientro. Stanno rientrando anche molti italiani che lavorano nella vicina Albania, tra i quali ieri, purtroppo, si sono verificati 3 positivi al Coronvairus/Covid 19, ricoverati all’ospedale di Tirana.

Raggiunto per telefono dalla nostra redazione, un imprenditore pugliese P. N. ha dichiarato di essere tornato in Italia, tramite la compagnia Albawings, che l’aereo era al completo e che i passeggeri erano seduti gli uni accanto agli altri, senza un minimo di distanza di sicurezza.

Ha dovuto anche lamentarsi con una hostess perché alcuni indisciplinati, una volta saliti a bordo si erano tolti la mascherina.

Ora, tutti, dovranno trascorrere un periodo di quarantena obbligatoria e forzata, presso la propria abitazione, cercando di mantenere le distanze anche con i propri familiari.