Coronavirus L’Aquila, piattaforma online per consegne a domicilio

L’AQUILA – A breve piattaforma online in cui saranno inserite le attività commerciali che fanno consegne a domicilio.

“Stiamo lavorando alla predisposizione di piattaforma dove inserire le attività commerciali che effettuano servizi a domicilio, per ridurre necessità allontanamento abitazione e privilegiare consegna a casa“. Lo ha annunciato il sindaco Pierluigi Biondi, durante la diretta Facebook di oggi per gli aggiornamenti relativi al Coronavirus. Le aziende che forniscono il servizio di consegne a domicilio possono comunicarlo all’indirizzo mail covid-19@comune.laquila.it. I commercianti dovranno comunicare il tipo di attività (pizzeria, alimentari, ecc.), ubicazione, contatti (strumenti social, app, telefono, e-mail, sito, ecc.), elenco di servizi proposti a domicilio, orari di servizio con modalità di prenotazione, logo e foto dell’attività (5/6 al massimo).

“Sarà attivato anche un numero verde per informazioni e risposte su domande frequenti sul Coronavirus” ha inoltre annunciato Biondi. “Attendiamo novità da parte del Governo su ulteriori misure da adottare e quando avremo il quadro definitito predisporremo l’elenco delle domande frequenti per le quali ci si potrà rivolgere gratuitamente al numero verde. Tutte queste notizie sono reperibili sul sito, nella campagna Vinciilvirus, sui nostri social e sull’App Comunicare per Proteggere, che sta divendando un vero e proprio portale di buone prassi per tutto territorio”.

La conferenza stampa integrale