Coronavirus L’Aquila, ancora troppa gente per le strade

Coronavirus, ancora tanta gente in giro per L’Aquila, in barba alle raccomandazioni che invitano a rimanere in casa per evitare la diffusione del contagio.

La segnalazione è giunta in redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

Secondo quanto riferito, un gruppo di stranieri che abita nella zona del passaggio a livello di Martini all’Aquila, sarebbe stato visto in giro diverse volte durante una stessa giornata, in questi giorni di emergenza per il Coronavirus.

In queste settimane si sta raccomandando la massima cautela; il decreto Coronavirus impone di stare in casa e uscire solo per necessità impellenti o per motivi di lavoro.

Questi ragazzi invece, secondo quanto riferito alla redazione, sono stati avvistati diverse volte per strada, a passeggio o comunque fuori dalle loro abitazioni senza una reale motivazione apparente, senza mascherine, sempre in gruppo e non a distanza di sicurezza.

É l’ultima segnalazione solo in ordine di tempo; sono arrivate nei giorni scorsi alla redazione tante lamentele e segnalazioni di persone in giro, nei parchetti dei Progetto Case o in bicicletta in campagna.