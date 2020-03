Coronavirus, in Abruzzo raccolti fondi per 170mila euro

Raccolti 170mila euro a sostegno delle strutture sanitarie abruzzesi impegnate nella lotta al Coronavirus.

Attraverso una compagna di raccolta fondi, promossa per sostenere le strutture sanitarie abruzzesi, sono stati raccolti finora 170mila euro sul conto corrente dedicato aperto dalla Regione Abruzzo. Pagine social e blogger hanno deciso di unire le loro community e, dal lancio della campagna iniziata il 10 marzo scorso, ad oggi, è stata raccolta una ragguardevole cifra immediatamente disponibile per l’acquisto di macchinari, mascherine, dispositivi di protezione individuale e quant’altro necessario da mettere a disposizione delle strutture sanitarie abruzzesi per fronteggiare la gravissima situazione determinata dalla pandemia Coronavirus. Il presidente Marco Marsilio e la struttura del Servizio emergenze di protezione civile esprimono soddisfazione e ringraziamento per la sensibilità e la vicinanza dimostrata ancora una volta dai cittadini abruzzesi. La Giunta regionale d’Abruzzo ha infatti messo a disposizione dei cittadini un conto corrente bancario dedicato a quanti volessero contribuire, a titolo di solidarietà, con donazioni o liberalità a supporto del sistema sanitario che sta gestendo l’emergenza. Il codice IBAN è il seguente: IT 48 V 05387 12917 000000040300 Intestato a: Regione Abruzzo – Giunta regionale, Causale: Erogazione liberale emergenza Coronavirus.

È inoltre attiva la raccolta fondi per sostenere il G8 Covid Hospital Intensive Care, promossa dall’associazione onlus V.A.Do. È possibile effettuare donazioni tramite l’iban IT71B0832703601000000003071.