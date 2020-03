L’Aquila – Venerdì condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno nella mattinata, qualche nube al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità.Temperature comprese tra +4°C e +15°C.

In Abruzzo sole prevalente in mattinata su tutta la regione, nuvolosità diffusa nel pomeriggio con possibili locali piogge sui settori settentrionali. Tempo asciutto in serata su tutti i settori con locali addensamenti alternati a schiarite.

In Italia tendenza a un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali italiane. Nubi irregolari al mattino ad ovest ma con tempo stabile, sole ad est. Piogge o temporali dal pomeriggio sui rilievi centro-occidentali, variabilità asciutta altrove. Possibili fenomeni in serata sulle pianure della Lombardia ed Emilia Romagna. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni centrali italiane con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Da segnalare soltanto delle possibili brevi precipitazioni sui settori appenninici di confine con l’Emilia Romagna. Nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna con brevi e isolate precipitazioni, bel tempo e sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata.

Temperature in calo al nord Italia, stazionarie altrove.

(Centro Meteo Italiano)