L’Aquila, 32mila euro a 12 società sportive dilettantistiche

Dodici società sportive dilettantistiche che si sono iscritte ai campionati della stagione 2019-2020 riceveranno contributi per complessivi 32mila euro.

Il dirigente del settore Opere pubbliche e sport, Mauro Bellucci, ha firmato la liquidazione a beneficio di tali sodalizi. Le società che avevano risposto al bando pubblicato a fine dicembre, e che sono state ammesse al contributo, erano 17.

“Sono in corso degli approfondimenti sulla documentazione di altre cinque società, terminati i quali verranno erogati altri 18mila euro, cioè il residuo dello stanziamento complessivo di 50mila euro previsti in bilancio – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi – pur non trattandosi di grandi cifre, abbiamo ritenuto che, anche in un momento in cui le attività sportive agonistiche sono sospese a causa dell’epidemia del covid-19, fosse giusto accelerare le procedure per conferire i fondi a quelle società che si sono iscritte ai campionati e che comunque hanno sostenuto delle spese significative”.

“Andiamo avanti in tutti i settori con pagamenti e versamenti quanto più rapidi possibili – ha concluso il sindaco Biondi – è proprio in questo momento che la collettività aquilana e soprattutto le sue componenti quali l’associazionismo, le imprese, le attività professionali devono avere delle disponibilità tali da affrontare al meglio tale periodo molto difficile”

