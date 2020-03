Emergenza Poesia, quando ho paura di poter finire

Quando ho paura di poter finire

prima che la penna abbia rastrellato il mio cervello

prima che libri scritti in grande copia

stipati sian granai di ciò che è ben maturo,

quando osservo sul volto stellato della notte

le nubi enormi segni d’una gran finzione

e penso che potrebbe toccarmi di finire senza

tracciarne l’ombre con la magica mano della sorte,

quando sento – bella creatura d’un momento –

che non ti guarderò mai più

né mai godrò della forza incantata

dell’istintivo amore – allora solo

mi fermo sulla riva di questo grande mondo

finché amore e fama affondino nel nulla.

“Quando ho paura di poter finire”, John Keats

In un testo che potremmo definire profetico, il poeta inglese John Keats interpreta l’ancestrale paura dell’uomo di morire anzitempo. Nel suo caso specifico, il timore è duplice: teme infatti che in tal modo non possa compiersi la sua realizzazione poetica ma anche amorosa.

Una riflessione comune a tutti gli uomini, universalmente condivisibile ma che, espressa da uno dei più grandi autori del Romanticismo inglese, assorbe tutta la dolcezza delle sue suggestioni liriche. Le sue opere, criticate all’epoca per l’apparente lontananza dalla realtà, sono divenute immortali proprio per questa sua distanza, fatta di una poetica estetizzante e in fondo consolante. Come la delicata dissolvenza della chiusa, che diviene quasi un anestetico.

“Amo le belle frasi come un innamorato” ebbe a dichiarare lo stesso Keats: le belle immagini, gli incipit solenni e le memorabili espressioni ne fanno un portavoce degno di poter raccontare un momento storico così difficile.