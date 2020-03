Coronavirus, Univaq lancia il tutorial per gli esami online

Si tratta di un esame universitario, in cui è obbligatorio utilizzare la webcam. Gli studenti sono pertanto pregati di individuare un luogo adatto e decoroso (per esempio seduti alla scrivania), sufficientemente luminoso e non rumoroso, per permettere al docente di vedere bene in viso lo studente e per rendere la comunicazione comprensibile.

Non potranno essere presenti altre persone nella stessa stanza e non dovranno esserci libri, quaderni o appunti. Il docente potrà chiedere allo studente di inquadrare la scrivania per mostrare che sia vuota e anche le pareti intorno dovranno essere, preferibilmente, vuote o comunque senza fogli appesi.

Lo studente, mentre sta sostenendo l’esame, non potrà spegnere la webcam e dovrà guardare fisso in camera, senza distogliere lo sguardo dal monitor.

Lo studente NON potrà indossare cappelli e dovrà mostrare le orecchie, per dimostrare di non indossare micro auricolari.