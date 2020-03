L’Aquila, la suora e il Tricolore

L’AQUILA – La foto che racchiude i timori e le speranze di questi giorni, segnati dalle preoccupazioni per il Coronavirus, dà il via alla nuova rubrica “Fuori dalla finestra”.

Sono giorni difficili, particolari, strange days direbbe qualcuno, inimmaginabili fino a qualche settimana fa, a L’Aquila come altrove. Il contagio da Coronavirus non si ferma e la parola d’ordine, o meglio l’hashtag d’ordine è #iorestoacasa. Una casa che però diventa sempre più piccola. Non bastano cruciverba, giochi, maratone di serie tv a distrarci da questo isolamento forzato. Così può capitare che mentre tentiamo di distrarci con l’ennesimo show cooking, lo sguardo si sposti dalla tv alla finestra. Ci sono solo rami di un albero vicino, o il muro di un’altra abitazione o la linea di una collina, ma attirano di più di Cannavacciuolo in salsa Hogwarts. E così una finestra, nel senso più concreto del termine, diventa la nostra finestra sul mondo. Social e tv ci angosciano, le normali attività casalinghe ci opprimono, ma forse basta una finestra ad alleggerirci il cuore. Un cane che cammina lento (sebbene sembra che il fenomeno del randagismo sia casualmente e notevolmente ridotto in questi giorni: cani che scorazzavano liberi e felici sono diventati improvvisamente cani padronali da portare rigorosamente al guinzaglio), un uccellino che saltella sulla ringhiera del balcone, il paesaggio montano… e poi lo sguardo si allarga. Una volta scoperta questa nuova “tv”, si scopre anche che ha infiniti “canali” e possibilità di “evasione”, basta allargare l’orizzonte visivo.

Lo sa bene Luca che, questa mattina, guardando fuori dalla finestra ha immortalato una scena singolare, che racchiude molto della forma e della sostanza di questi giorni. Il terrazzo dell’Istituto Dottrina Cristiana; c’è una suora con il Tricolore in mano; l’arcobaleno con la scritta che abbiamo imparato a conoscere: andrà tutto bene. Impossibile non condividerla.

E voi? Che vedete dalle vostre finestre? Quale scena vi ha alleggerito il cuore, quando l’isolamento e le preoccupazioni sembravano prendere il sopravvento? Fatecelo sapere, farà bene a tutti.

IlCapoluogo.it lancia ufficialmente la rubrica “Fuori dalla finestra”. Inviate i vostri contributi all’indirizzo mail ilcapoluogo@gmail.com o attraverso un messaggio sulla nostra pagina Facebook.