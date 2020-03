L’Aquila – Giovedì giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

In Abruzzo ampie schiarite su tutto il Lazio nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti nel pomeriggio a sui settori interni. In serata i cieli saranno sereni sia sulle coste che sulle zone interne.

In Italia bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali addensamenti in transito lungo l’arco alpino. Tra la sera e la notte possibilità di nebbie o foschie dense sulle pianure di basso Veneto e Romagna. Cieli in prevalenza sereni ovunque con nuvolosità in aumento sull’Appennino nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni. Innocua nuvolosità in transito sulle Isole maggiori e nubi cumuliformi al pomeriggio sull’Appennino, bel tempo e sole prevalente altrove.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)