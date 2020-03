L’Aquila e dintorni, come se ne non ci fosse il Coronavirus

L’AQUILA – Da Sassa a Campana, tante le segnalazioni a #dilloalcapoluogo: “Come se non ci fosse il Coronavirus”.

Purtroppo continuano le segnalazioni di gruppi di persone che non si attengono alle direttive per arginare il contagio da Coronavirus.

Da Sassa a Campana, infatti, dai Progetto CASE ai paesi della Valle Aterno, infatti, proseguono le segnalazioni di comportamenti scorretti.

Dal Progetto CASE di Sassa arriva la foto segnalazione di persone che si “godono” il sole primaverile negli spazi comuni. Qualcuno sulle panchine, cercando di rimanere a 1 metro di distanza, ma altri anche vicini.

Da Campana, invece, la foto di ciclisti “in gruppo”.

Inutile ricordare l’importanza delle prescrizioni per contenere il Coronavirus: seguire le regole, per uscire prima dall’incubo. Purtroppo non tutti le seguono, però.

