Coronavirus, verso la zona rossa in Val Fino

Nella giornata di oggi si attende la firma del Presidente della Regione Abruzzo Marsilio per l’istituzione di una super zona rossa in tutta la Val Fino, valle che si estende sul versante teramano del Gran Sasso e che comprende i Comuni di Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Montefino, Elice, Castilenti ed Arsita.

In questi comuni, come in quello di Penne per il quale si chiede a gran voce lo stesso provvedimento, il numero di contagi da Covid-19 è considerato estremamente elevato rispetto a quello degli abitanti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in attesa delle ultime relazioni e degli ultimi colloqui, secondo quanto si apprende potrebbe firmare oggi stesso l’ordinanza relativa alla Val Fino.

La popolazione della Val Fino conta circa 7800 abitanti, molti ad oggi i casi positivi al Coronavirus e intere famiglie in isolamento domiciliare a causa dei contatti avuti con le persone contagiate.

Numerose, anche, le persone ricoverate che vengono curate come Coronavirus perché hanno i sintomi riconducibili alla malattia, ma mancano ancora i risultati dei tamponi.

Due i decessi registrati, l’ultimo dei quali solo ieri: si tratta di un 79enne morto nel giro di poche ore.

Ieri a Castiglione Messer Raimondo, che conta circa 2.200 abitanti, ben 15 casi sono stati registrati, tra cui 2 morti e oltre 100 persone messe in isolamento. Il sindaco Vincenzo D’Ercole, insieme agli altri centri del comprensorio facenti parte delle province di Teramo e Pescara, hanno chiesto al Presidente della regione Abruzzo misure più restrittive per la loro zona, chiedendone un maggiore isolamento e l’istituzione di una zona rossa speciale.