Coronavirus, il tricolore della speranza della Dottrina Cristiana

Il Coronavirus ci ha fatto sentire tutti un po’ più italiani: anche dalla terrazza delle suore della Dottrina Cristiana, sventola da questa mattina un patriottico tricolore.

In questi giorni di isolamento a causa del Coronavirus e dell’invito categorico a stare in casa se non per stretta necessità per evitare la diffusione del contagio, anche le suore della Dottrina Cristina, istituto che si trova nel cuore del centro storico dell’Aquila, hanno voluto sentirsi più vicine alla città e ai loro bambini, con la bandiera tricolore posizionata sul terrazzo.

Dopo la foto scattata questa mattina, il Capoluogo ha sentito suor Daniela Di Bacco, pilastro dell’istituto religioso che ha al suo interno una scuola dell’infanzia e primaria.

“Siamo chiuse dentro l’istituto come tutti – dice suor Daniela al microfono del Capoluogo – e abbiamo voluto con un gesto semplice sentirci più vicine alla città. Volevamo che questa bandiera fosse per tutti un simbolo di appartenenza un segnale per dirvi che noi ci siamo e vi pensiamo, soprattutto con la preghiera!”.

La scuola è chiusa, la aule sono silenziose e per le consorelle di suor Daniela, come per tutti, questa situazione di emergenza è un momento importante di riflessione.

“Siamo in Quaresima – spiega – e come sempre dedichiamo molto tempo alla preghiera. Quest’anno avrà un valore aggiunto: abbiamo più tempo per pensare, possiamo fermarci e cercare in qualche modo, anche virtualmente o simbolicamente, sentirci più vicini”.

“Sarebbe bello quindi che tutte le finestre e le terrazze della città fossero abbellite con qualcosa che ci faccia sentire tutti uguali, anche per alleviare questo momento di difficoltà”, conclude.

#iorestoacasa