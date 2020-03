Trading online: come funziona e come iniziare

Il trading online è un argomento molto discusso oggigiorno.

Negli ultimi anni, infatti, il settore è cresciuto tantissimo vedendo un numero sempre maggiore di appassionati che si cimentano nel mondo della finanza. Ma se da un lato la tecnologia ha reso gli strumenti sempre più semplici da utilizzare, dall’altro i mercati finanziari sono sempre più “globali” e volatili.

Basti pensare alla recente crisi dovuta al Coronavirus. Una crisi non solo sociale, dovuta alla paura di un possibile contagio della malattia su scala globale, ma anche economica. Le ripercussioni dovute alle misure anti coronavirus, che gli analisti si attendono, sono stimate in diversi miliardi di dollari dovuti a mancata crescita e alla crisi di interi settori come quello del comparto aereo.

Insomma, nonostante le opportunità che il mondo del trading può riservare non vanno sottovalutati, altresì, i rischi e le insidie.

Trading online cos’è

La parola trading è un sinonimo di borsa, quindi un posto dove si effettua una compravendita di beni, azioni, valute, ecc. L’aggettivo online a cui viene affiancato indica che questo commercio si può eseguire in rete; ciò dà molti vantaggi il primo dei quali è che si può investire e controllare l’andamento del mercato dovunque ci si trovi. Questo sistema di commercio non prevede l’acquisto fisico di merci e il loro accumulo in un magazzino ma solo l’impiego di un PC e di una connessione a internet quindi chiunque, potenzialmente, può intraprendere tale attività.

Come iniziare

Chi vuole investire in borsa virtualmente deve sapere come iniziare a fare trading online. I primi passi da muovere per entrare in questo sistema non sono difficoltosi, il cardine di tutto è trovare un broker, chiamato anche intermediario, affidabile che sia in linea con le proprie esigenze. Infatti non è possibile fare investimenti autonomamente ma è obbligatorio rivolgersi a un’agenzia esterna. Prima di cominciare, inoltre, occorre sapere che per intraprendere in modo proficuo questo percorso è fondamentale studiare e documentarsi, non è impossibile partire da zero ma ci vuole davvero molto impegno; una buona idea è affidarsi a qualcuno che ne sa di più, come un amico o un forum online.

Come scegliere i broker per fare trading online

Come preannunciato per entrare in questo settore occorre scegliere un broker a cui affidarsi. Non bisogna fare una scelta senza riflettere, è fondamentale prendersi il proprio tempo per informarsi sulle varie possibilità che ci sono e optare per un intermediario che:

commerci nel settore d’interesse , infatti si può speculare in differenti mercati: sulle valute, sulle materie prime, sui beni, ecc.

, infatti si può speculare in differenti mercati: sulle valute, sulle materie prime, sui beni, ecc. sia affidabile e non nasconda qualche truffa;

abbia una certificazione , quella italiana viene data dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), altre sigle che possono dare sicurezza sono: FCA ente del Regno Unito, la Cysec di Cipro e la MiFid

, quella italiana viene data dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), altre sigle che possono dare sicurezza sono: FCA ente del Regno Unito, la Cysec di Cipro e la abbia delle commissioni basse , naturalmente il broker, per svolgere il suo lavoro, dovrà avere un ricavato che sarà relativo alla percentuale che ritira su ogni investimento, più questa cifra è bassa maggiori saranno i guadagni dell’investitore;

, naturalmente il broker, per svolgere il suo lavoro, dovrà avere un ricavato che sarà relativo alla percentuale che ritira su ogni investimento, più questa cifra è bassa maggiori saranno i guadagni dell’investitore; un’ assistenza clienti dedicata non solo tramite chat, ma anche via telefono, che sia facilmente raggiungibile e dia la possibilità di parlare in differenti lingue;

non solo tramite chat, ma anche via telefono, che sia facilmente raggiungibile e dia la possibilità di parlare in differenti lingue; un plus potrebbe essere quello di permettere di fare trading non solo tramite il classico PC ma anche con il proprio smartphone, tramite un’app dedicata.

Una volta individuato un intermediario che può fare al caso proprio è opportuno iscriversi sulla piattaforma, prendere confidenza con i menù e capire le varie funzionalità che offre il portale. Può essere molto utile, in questo senso, leggere la sezione blog del portale in cui vengono dati delle indicazioni ai novizi trader online o provare una simulazione di un investimento in borsa nella sezione dedicata.

Alcuni broker consigliati

Tra i tanti broker che ci sono quelli che presentano le certificazioni e ricevono ogni giorno moltissime recensioni positive da parte dei propri utilizzatori sono Dukascopy che dà la possibilità di investire sia su Forex che su CFD; Etoro, ha una base di deposito di 200 $ e permette di fare social trading, molto utile per i novizi in questo campo i quali osservando le strategie degli altri possono apprendere come agire; IG invece non richiedere alcun deposito iniziale. AVA trading, invece, permette di fare il copy trading, ovvero fare investimenti copiando un altro utente selezionato.

