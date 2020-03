L’Aquila, certificati anagrafici anche in tabaccheria

La Giunta approva la delibera per la stipula di convenzioni con Lottomatica, per il rilascio di certificati anagrafici online nei suoi punti vendita e tabaccherie.

La Giunta comunale dell’Aquila, nella seduta del 9 marzo ha deliberato “di approvare gli indirizzi per la stipula di convenzioni con soggetti interessati alla diffusione sul territorio di punti per il rilascio di certificati anagrafici on line del Comune dell’Aquila”, di “approvare la bozza di convenzione, allegato “A”, tra il comune dell’Aquila e la società Lottomatica Holding S.r.l. per la diffusione sul territorio di punti per il rilascio di certificati anagrafici on line del Comune dell’Aquila”, dando atto “che il dirigente competente adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti all’approvazione”.

In sostanza, visto che dal 2008 è attivo un servizio per effetture visure e certificazioni anagrafiche direttamente online, ma è ancora poco utilizzato, quindi – considerata l’attuale emergenza sanitaria per il Coronavirus, l’amministrazione comunale ha inteso implementare il servizio, con l’obiettivo di ridurre il pubblico al front office, prevedendo la possibilità del rilascio del certificato online dai terminali di Lottomatica.