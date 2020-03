Coronavirus, un caso positivo a Collarmele

Un caso positivo al coronavirus a Collarmele. La comunicazione in serata da parte del primo cittadino Antonio Mostacci.

Si tratta dell’ottavo caso nella Marsica. Ieri un altro caso, il secondo, ad Avezzano. Per il Comune di Collarmele è il primo caso di contagio registrato.

Questa la comunicazione diramata dal sindaco:

“Cari cittadini purtroppo devo darvi la notizia che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone del coronavirus. Tutte le procedure necessarie per risalire ai contatti sono in corso da parte mia e della ASL. Questa notizia ci deve far capire ancora di più quanto è fondamentale rispettare le ordinanze emanate. Siamo una piccola comunità e questo ci potrebbe essere di aiuto nelle azioni di contenimento. Faccio gli auguri di una prontissima guarigione alla persona che oggi deve combattere questa malattia”.