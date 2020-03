Coronavirus, truffa dei finti agenti: multata perchè “senza mascherina”

“Signora, lei è senza mascherina: 50 euro o la denunceremo”. Attenti alla nuova truffa, ai tempi del Coronavirus, dei finti agenti di Polizia.

Vittima una donna nell’area peligna che, uscita per recarsi in un supermercato a fare la spesa, è stata avvicinata da due persone in divisa che, qualificandosi come agenti di Polizia ma senza mostrare alcun tesserino, le hanno chiesto di dar loro 50 euro. La colpa? Non indossare la mascherina: una colpa che però tale non è, vista la non obbligatorietà della misura.

La signora, tratta in inganno dalle divise e per timore della denuncia, ha consegnato loro il denaro. Non è stata l’unica: già altre persone hanno denunciato alla Polizia la presenza di questi agenti che poi si sono rivelati finti. In corso le indagini.

Truffe ai tempi del Coronavirus: denunciate!

Sono già diverse le truffe segnalate alla redazione del Capoluogo dai lettori. In giro, oltre a finti agenti di Polizia, ci sono anche finti medici che promettono visite a domicilio per effettuare dei tamponi: queste persone si introducono nelle case degli anziani per commettere furti o chiedere denaro. Il caso è stato registrato a L’Aquila e nella Valle Subequana.

Occhio anche alle truffe online: una mail svuota il conto con la scusa del Coronavirus. La segnalazione della Polizia Postale:

“Se ricevi una email su come prevenire il #COVID19, a firma dottoressa Marchetti, presunta “esperta” dell’organizzazione mondiale della sanità in Italia, non aprire l’allegato. È un malware che cattura dati sensibili. Segnala i casi sospetti al nostro https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html“.