Comdata, gli operatori al lavoro dopo la sanificazione

Cari lettori,

In merito all’articolo di ieri riguardante il call center Comdata, vogliamo condividere con voi cosa sia successo, facendo come sempre della trasparenza e della correttezza nei confronti dei lettori uno dei nostri punti fermi.

Da fonti accreditate della Regione, avevamo appreso che sul lavoratore era stato effettuato un tampone, risultato poi negativo. Successivamente siamo venuti a conoscenza che non si trattava di un tampone effettuato sul lavoratore in questione bensì dello stesso lavoratore che, resosi conto di essere venuto in contatto con una persona, entrata a sua volta in contatto con una risultata positiva, è stato anch’egli posto in quarantena. Il servizio prevenzione e tutela della salute regionale è intervenuto per ricostruire i contatti di questo collaboratore di Comdata che aveva manifestato l’insorgere di sintomi influenzali, ma non sottovalutabili in questa fase delicata. La sede è stata interamente sanificata.

Da parte nostra, come evidenzia anche quanto vi stiamo scrivendo, c’è la volontà di fare sempre il massimo 24 ore su 24, restituendovi una fotografia nitida e precisa di quanto sta accadendo in queste convulse giornate di emergenza Coronavirus, con interviste, approfondimenti e servizi utili.

Il nostro impegno e i nostri sforzi spesso si scontrano con l’approccio comunicativo, pressoché assente, della Asl 1 che ha, di fatto, alzato un muro di silenzio: al contrario di altre aziende sanitarie abruzzesi.

La Asl di L’Aquila-Sulmona-Avezzano ha optato dall’inizio di questa emergenza per il silenzio, non collaborando con la stampa e non fornendo conferme o smentite al fiume di notizie che arrivano dall’ampio territorio provinciale.

È necessario fare squadra anche e soprattutto a livello di comunicazione, per far sì che questi giorni scorrano con la consapevolezza che tutti stiamo facendo del nostro meglio per uscirne più forti ed uniti.

Grazie a tutti voi lettori: con i complimenti, le osservazioni ma anche le critiche fate crescere e migliorare, di giorno in giorno, Il Capoluogo. Che resterà sempre a vostra disposizione per una informazione più completa ed esaustiva possibile.