Nonostante il coronavirus, la super tv per bambini con Alfred Il Re della Festa

Qualche minuto di quarantena diversa. Alfred il Re della Festa scende in campo per riempire le lunghe giornate in casa dei più piccoli, nei giorni dell’emergenza coronavirus. Una rubrica a misura per i bambini, ogni pomeriggio.

Pensiamo anche ai bambini. Una social-tv di intrattenimento, fatta di gag, battute di spirito e scherzi destinati a far ridere i bambini. Sullo sfondo di arcobaleni, mongolfiere e mulini e vento. Alfred il Re della Festa regala compagnia e lo fa a modo suo.

[Clicca qui per la pagina Facebook]

Ilcapoluogo.it ha deciso, allora, di offrire uno spazio sul proprio giornale, ogni giorno, all’appuntamento quotidiano con la social tv che, da Pescara, offre qualche momento di spensieratezza ai più piccoli, entrando direttamente a casa vostra attraverso lo schermo di un computer, un tablet o un semplice smartphone.

L’esperimento ha anche un tocco aquilano. Sono Alfredo Rosato e Marzia Ponzi – di Pescara lui, di Pizzoli lei – i registi dietro al nuovo progetto. Due professionisti nel campo dell’informazione, che in passato hanno collaborato con Il Capoluogo d’Abruzzo.

Questa la prima puntata, trasmessa su Facebook venerdì 13 marzo, che ha riscosso, fin da subito, un buon successo sui social.

Protagonista della trasmissione Super Alfred, all’occorrenza presentatore, medico o mille altri personaggi di fantasia. Sarà lui, ancora una volta Il Re della Festa, al posto delle molte feste programmate – di compleanno e non solo – che i genitori hanno dovuto annullare per non violare le misure anti-contagio.

Al fianco di Alfred la simpatica Betty, con un sorriso contagioso e super spettinata. Un contenitore che offrirà i suoi auguri a tutti quei bambini che, in questi giorni di emergenza, non potranno festeggiare il proprio compleanno. Ci penseranno allora Super Alfred e Betty a cantare “Tanti auguri” ai piccoli festeggiati.