Emergenza Poesia, la Primavera arriva in solitudine

Alla deserta piazza

conduce un labirinto di stradine.

Da un lato, la vecchia scura muraglia

di una chiesa in rovina;

da un altro, il bianchiccio muro di cinta

di un giardino di palme e cipressi;

di fronte a me la casa,

ed in essa la grata

davanti al vetro dove lieve sfuma

la sua figura dolce e sorridente.

Me ne andrò via. Non voglio

chiamarti alla finestra… Primavera

viene – la veste bianca

fluttua nell’aria della piazza morta -;

ecco, accende le rose

dei tuoi roseti… Desidero vederla…

Antonio Machado

Frammento tratto dalla raccolta “Soledades”, contenuto nella sezione dedicata alle “Rive del Duero”

Nell’articolo precedente abbiamo incontrato la mancanza e il bisogno dell’Altro, nell’istinto imprescindibile dell’incontro sotto forma di abbraccio. Con i versi del poeta Antonio Machado scopriamo ora la mancanza e il bisogno dell’Altro, laddove l’Altro è la terra, l’ambiente che ci circonda e in cui siamo liberi di esistere.

Per il poeta spagnolo la terra a cui fanno riferimento questi versi è quella andalusa e castigliana della raccolta “Soledades” (Solitudini): nella prima edizione, pubblicata nel 1902, troviamo il fervore lirico del giovane Machado.

Per noi aquilani la “piazza morta” a cui si accede tramite “un labirinto di stradine” ha un significato vivido e recente purtroppo, che si riaccende in questa nuova fase di stallo sociale. Come nella poesia di Machado, la nostra Primavera arriva in solitudine, ma la sua “veste bianca fluttua nell’aria” a testimoniare la vita.