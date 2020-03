Coronavirus, dall’attore Corrado Oddi l’omaggio alle commesse d’Italia

Dall’attore e regista marsicano Corrado Oddi, un pensiero alle tante commesse d’Italia che continuano a lavorare, nonostante il Coronavirus, per garantire un servizio primario al popolo della penisola sofferente.

Nonostante l’emergenza legata al Coronavirus, nonostante le ferree disposizioni dettate per contrastarne la diffusione, nonostante la tensione e le paura, ci abbandoniamo ad un sorriso e all’infinita gratitudine nei confronti di chi continua a mandare avanti la grande macchina delle prime necessità.

E proprio per il mondo delle lavoratrici che mai, in questi giorni, si sono fermate, né hanno dato cenni di resa, il video divenuto già virale.

Dall’attore avezzanese Corrado Oddi, un invito alla condivisione e al tempo stesso un omaggio sentito destinato a tutte le commesse d’Italia.

“Commesse con la schiena che brucia la sera – e ancora – commesse come fatine…commesse con il mare dentro agli occhi e lo sguardo stanco e trasodato.”

E infine: “…commesse che nonostante il Coronavirus continuano a sorriderti dietro una mascherina di carta…”