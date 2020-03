Coronavirus, autocertificazione e spostamenti: occhio alle multe

Le Forze dell’Ordine danno un chiarimento sulle autocertificazioni e spiegano perchè in questi giorni siano già partite le prime denunce.

Non basta compilare l’autocertificazione [CLICCA QUI per scaricare il modello Autodichiarazione Dpcm] per andare dove si vuole. Le nuove misure impongono di stare a casa. Ci si può spostare, ma solo in casi di necessità motivate e certificate. Necessità dichiarate nell’apposito modello di autocertificazione e soggette a controllo da parte del personale delle forze dell’ordine.

Ci si può spostare solo per:

– lavoro

– necessità

– salute

Al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare perchè vi state spostando. Fatto questo la pattuglia verifica. Ad esempio chiamando in azienda, chiamando il vostro medico, e così via, in base a quello che viene dichiarato.

Qualora si dovesse accertare che la dichiarazione non corrisponde a verità, scattano ben due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica, in relazione alle misure anti-coronavirus (art. 650 C.P.) e l’altra per dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.).

Coronavirus, le istruzioni per gli spostamenti

Di seguito ulteriori dichiarazioni da parte delle Forze dell’Ordine.

-Fare la spesa solo nel proprio comune e per articoli di prima necessità;

-Fare la spesa, una persona per famiglia;

–Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, scatta la denuncia;

2 è il numero massimo di persone che possono circolare in macchina: il guidatore e 1 passeggero posteriore;

–“Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione” . Lo ha affermato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

CONSEGUENZE:

-violazione dell’art.650 Codice Penale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00;

-violazione dell’art.495 Codice Penale: reclusione da 1 a 6 anni.