Una birra in compagnia nonostante il Coronavirus: denunciati

Stavano bevendo una birra in compagnia in piazza Capograssi, incuranti del decreto anti Coronavirus.

Per questo quattro uomini di Sulmona sono stati denunciati: alla richiesta degli agenti sul perchè si trovassero lì – si legge dal Messaggero – non hanno saputo addurre motivazioni valide e, per questo, sono stati denunciati.

Una birra che costerà loro cara: denunciati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (articolo 650 cpp), rischiano l’arresto fino a tre mesi e una multa di 206 euro.

Diversi i controlli disposti dalle forze dell’ordine in questi giorni per far rispettare i divieti imposti dall’emergenza Coronavirus: ricordiamo il divieto di uscire da casa salvo specifiche e comprovate necessità.

È sempre consigliabile avere con sè il modulo di autocertificazione, debitamente compilato, che certifichi il motivo dell’uscita.

Lo trovate anche qui

Lo spostamento può essere determinato solo da una serie ristrettissima di casi:

● esigenze lavorative (andare e tornare dal proprio lavoro; per i lavoratori dipendenti questo qualora il proprio datore di lavoro non abbia predisposto sistemi di smart working)

● situazioni di necessità (ad esempio andare a fare la spesa, acquisti di prima necessità o per «altri situazioni particolari» da dettagliare agli agenti)

● per motivi di salute (visite o esigenze sanitarie di varia natura)

● rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza (caso specifico: un cittadino domiciliato a Milano può far ritorno nella località dove mantiene la residenza, ovviamente se le due sedi non coincidono). Vige invece un divieto assoluto di spostamento per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.