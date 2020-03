Quarantena tutti insieme, lasciamo pc, tablet o Play Station e giochiamo insieme, Nonostante il Coronavirus

Le situazioni di crisi possono essere trasformate in opportunità, con un pizzico di impegno! I più piccini ci osservano affrontare sgomenti questa pagina della nostra storia, che segnerà indelebili i mesi del 2020.

IlCapoluogo vuole accompagnarvi alla riscoperta di giochi dimenticati, lontani nella nostra memoria. Idee e spunti per trascorrere con i vostri bambini del tempo in modo costruttivo.

Nonostante il Coronavirus, riscopriamo giochi e tempo trascorso con i bambini

Il rischio, che queste giornate in casa diventino ore infinite davanti al tablet, al cellulare o alla Play Station, è grande, soprattutto se noi genitori siamo i primi a perderci sui social con il cellulare in mano.

Dedichiamo del tempo di qualità ai nostri bambini. Uno spazio senza distrazioni fatto di coccole e divertimento!

Lasciamo il cellulare e…

Nonostante il Coronavirus, spolveriamo giochi dimenticati

Vorremmo riproporvi un gioco stupendo, da fare all’aperto nel cortile di casa, con tutta la famiglia: i 4 cantoni.

Se la famiglia è composta da 4 persone, vi suggerirei la deroga di un triangolo!

Nonostante il Coronavirus, tutti in cortile per i 4 cantoni

I “cantoni” possono essere segnati con alberi (bellissimo) ma anche con zainetti. I 4 cantoni dovrebbero formare un quadrato di almeno 10 mt di lato (se il cortile lo permette!).

Fate la conta e lo “sfortunato” che perde si piazza in mezzo al quadrato e fa la “guardia”. Gli altri devono scambiarsi il posto (anche di traverso) e raggiungerlo prima della “guardia”. Se arriva prima la guardia, chi perde il posto va in mezzo …e via di nuovo.

Nonostante il Coronavirus, un gioco creativo per bambini di 1-2 anni

Il grande riccio di grano

I bambini di questa età, si sa, si divertono a infilare oggetti piccoli dentro oggetti grandi e ad esercitarsi su forme e dimensioni.

Uno dei più divertenti giochi, da fare in appartamento in questi giorni, è quello del “grande riccio”.

Prendete uno scolapasta, capovolgetelo e mostrate al bambino come inserire degli spaghetti in tutti i buchini. In poco tempo avrà costruito un grande riccio di grano!

Nonostante il Coronavirus, gioco per i bambini da 3-5 anni

Nascondino da seduti

Il tipico esempio di gioco da fare in casa in cui il bambino, oltre a divertirsi, acquisisce delle importanti competenze.

Nascondete un oggetto in una stanza della casa: in un armadio, dentro un vaso, su una mensola. Il bambino deve trovarlo facendo domande come “è sotto il letto? è dentro l’armadio? è vicino alla porta?”, poi cambiate i ruoli.

Nonostante il Coronavirus, scarichiamo le energie

Gimcana casalinga

E per sgranchirsi un po’ le gambe, proponi al bambino un percorso a ostacoli… un parkour home made che lo entusiasmerà. Disegnatelo insieme sul pavimento con dello scotch carta, mettete una sedia qui e là, un pouf da scavalcare e poi via: tocca al bambino muoversi lungo le linee con un vassoio in mano, carico di oggetti (una mela, due penne ecc…) da non far cadere. A ogni giro, puoi aumentare la difficoltà aggiungendo un oggetto, oppure chiedendo al bambino di portare il vassoio con una sola mano o ad occhi chiusi. E mentre gioca il bambino esercita la capacità di attenzione, la concentrazione, e la coordinazione occhio-mano. Per i ragazzi un po’ più grandicelli attrezzate un percorso di oggetti da scavalcare, saltare o aggirare, fate delle gare a tempo in cui far sfidare i componenti della famiglia e, magari, prevedere anche una premiazione!