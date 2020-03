L’Aquila, cocaina nascosta sottoterra: arrestato 24enne

Nasconde un astuccio contenente cocaina sottoterra, alla vista della Polizia. Arrestato 24enne per illecita detenzione di cocaina.

Nella serata di ieri, 13 marzo, il personale della Squadra Mobile di L’Aquila, impegnato in un’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, disposta in sinergia con i potenziati servizi di controllo del territorio relativi all’emergenza “coronavirus”, ha notato un’autovettura, con a bordo un giovane che, giunta nei pressi di via Monte Terminillo, ha svoltato immediatamente a sinistra, entrando nella strada.

La repentina manovra ha incuriosito i poliziotti che, da posizione favorevole e riparata, hanno osservato con attenzione i movimenti del ragazzo che, sceso dall’auto, nei pressi di un albero, ha nascosto nel terreno un involucro scuro che aveva in mano, per poi ripartire.

Gli operatori hanno individuato subito quanto occultato, rinvenendo un astuccio cilindrico avvolto con del nastro isolante nero, nel cui interno vi erano custodite delle “palline” di presumibile sostanza stupefacente del tipo cocaina. I successivi servizi di appostamento e pedinamento da parte degli investigatori hanno consentito il suo controllo, nonché il sequestro di somme di denaro non giustificabili e di acquisire ulteriori elementi che hanno dimostrato la sua responsabilità.

Il giovane, un 24enne di origine rumena, è stato arrestato e, come disposto dal P.M., Dr. David Mancini, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre la sostanza stupefacente rinvenuta, del peso di circa 10 grammi suddivisa in singole dosi, è stata sequestrata.