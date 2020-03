Ethereum e le criptovalute: conviene investire?

Come è ben noto, le criptovalute sono valute virtuali che hanno il medesimo ruolo economico, nelle operazioni di mercato, della moneta nazionale. Ciò che le differenzia dalla moneta corrente è la loro inconsistenza fisica e il valore altalenante.

Per tale motivo investire in criptovalute non è semplice. Questo settore risulta ancora giovane e i valori della moneta virtuale sono soggetti a brusche oscillazioni.

Non mancano però delle regolamentazioni che hanno l’obiettivo di delineare l’operatività di questa moneta virtuale e tutelare, nei limiti del possibile, l’investitore. A tal proposito si sente spesso parlare di Blockchain, un sistema di sicurezza organizzato in blocchi di livello, creato per seguire, valutare e verificare la legalità di ogni operazione economica effettuata.

La prima criptovaluta ad essere entrata in uso fu, una decina di anni fa, il Bitcoin. Decentralizzata e composta da meccanismi finanziari poco sofisticati, questa moneta virtuale deve il su valore alla classica legge di mercato della domanda e offerta.

Le caratteristiche principali della criptovaluta

Con l’ingresso della criptovaluta si è data vita a una nuova tipologia mercato, basata su un’inedita asset class che permette di investire le proprie liquidità diversificandone la capitalizzazione.

Cosa significa tutto questo? In pratica la moneta virtuale in questione è un’entità economica che racchiude in sé sia le caratteristiche proprie di una valuta, che quelle tipiche delle materie prime, inoltre:

La moneta virtuale è una valuta che non possiede forma tangibile, quindi cartacea o metallica, ma elettronica;

È decentralizzata , quindi non è sotto il controllo di Istituti finanziari appartenenti a un determinato Stato;

, quindi non è sotto il controllo di Istituti finanziari appartenenti a un determinato Stato; È contraddistinta e tutelata dalla crittografia, risulta quindi codificata e l’accesso a essa è possibile solo se si possiede la chiave d’entrata, ovvero un codice specifico.

Detto questo, le monete virtuali sono certamente paragonabili alle valute in quanto permettono di operare la compravendita di beni e servizi, e sono simili alle materie prime perché limitate e quindi esenti dall’inflazione.

Se si è interessati a investire in criptovalute, è buona norma affidarsi a un Exchange, piattaforme autorizzate sulle quali avvengono la maggior parte delle transazioni finanziarie in monete virtuale. Queste piattaforme di trading online, monitorano l’andamento dei mercati e accostano domande e offerte relative a un dato bene.

Per cominciare a investire è necessario avere un portafoglio virtuale, detto wallet, sul quale versare un capitale iniziale, base monetaria a cui si attingerà per fare tutte le operazioni finanziarie consentite.

La diversificazione delle criptovalute

Dopo l’uscita della prima criptovaluta, Bitcoin, sono entrare in commercio numeroso monete virtuali approssimativamente indicate con il termine generico altcoin “alternative coin”. Alcune tra queste monete alternative sembrano avere diversi campi di applicazioni. Sono nate inoltre nuove piattaforme Exchange.

Ethereum è l’alternative coin che ha riscosso maggiore successo subito dopo Bitcoin. Oltre a essere una moneta virtuale, Ethereum è anche una piattaforma di scambio, che sfrutta un software informatico creato per proteggere le operazioni economiche eseguite dall’investitore.

Alcuni vantaggi che comportano gli investimenti in moneta virtuale

Pensando in un’ottica proiettata al futuro, la criptovaluta, essendo esente da controlli di Enti finanziari, possiede un potenziale di crescita in liquidità estremamente elevato.

Le tempistiche richieste per una normale operazione finanziaria sono ridotte al minimo e i soldi versati vengono recepiti nel giro di pochi minuti, a qualsiasi ora e in qualunque giorno della settimana.

Il loro valore è dato dalla leva domanda/offerta e riconosciuto globalmente, dunque non ancorate al valore della moneta di un determinato Paese.

Inoltre non c’è limite al capitale che si può possedere, il portafoglio digitale non ha una capienza massima, vige solo in buonsenso dell’investitore.

A questo punto, c’è solo da chiedersi quale sarà la prossima evoluzione del trading online e come sarà necessario adattarsi a determinate novità, per garantire sicurezza e validità nel mondo delle speculazioni finanziarie.

Pubbliredazionale a pagamento