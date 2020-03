Coronavirus, Lega: un progetto di legge per economia e occupazione

“Il gruppo consiliare regionale Lega ha depositato, nella giornata di ieri, a seguito dell’emergenza coronavirus, il progetto di legge “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione”.

Tale provvedimento intende far fronte alle conseguenze sul piano economico-occupazionale per imprese, famiglie e partite iva operanti in Abruzzo. Il capogruppo Pietro Quaresimale sottolinea che “il provvedimento è da intendersi come un testo base su cui lavorare e, dopo aver ascoltato le associazioni di categorie i sindacati e gli ordini professionali, si raccoglieranno le istanze in un maxi emendamento al progetto depositato.” E conclude“ le strutture di tutti gli assessorati lavoreranno per raggranellare le entità non vincolate”.

Tra le misure più significative previste dalla legge vanno citate:

– La sospensione del pagamento e della riscossione di bolli nonché di ogni altro tributo regionale;

– L’utilizzo dei fondi di derivazione nazionale ed europea prioritariamente a favore di imprese, partite iva e famiglie in difficoltà;

– La dichiarazione di indifferibilità ed urgenza degli interventi per l’economia e l’occupazione, con superamento di tutti i vincoli burocratici regionali.