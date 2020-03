Coronavirus, la benedizione dell’ospedale del G8

Emergenza coronavirus, l’ospedale del G8 a L’Aquila torna in funzione. Ieri l’annuncio da parte dell’assessore regionale Guido Liris, questa mattina la benedizione della struttura.

Ci saranno 6 posti in più per la terapia intensiva, oltre ad una locale di sala operatoria per eventuali urgenze legate ai contagi da coronavirus. Una corsa contro il tempo, ma l’obiettivo è stato raggiunto a tempi di record, per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, con la sanità d’Abruzzo a rischio collasso.

«La Benedizione di quest’oggi ha un valore particolare. Siamo certi, purtroppo, che sarà necessaria. Rafforziamo, con questa struttura, la terapia intensiva, con la speranza che ci serva il meno possibile, ma consapevoli che sarà utile e preziosa anche per altre Asl e altre Regioni, che in questo momento attraversano situazioni peggiori della nostra», le parole del dottor Franco Marinangeli, direttore UOC Anestesia e Rianimazione P.O L’Aquila.

Presenti alla cerimonia di benedizione l’assessore regionale Guido Quintino Liris, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore comunale Carla Mannetti.