Coronavirus, Dompé e Sanofi donano mascherine e dispositivi

C’è spazio anche per i gesti di solidarietà nei giorni dell’emergenza coronavirus. Le aziende Dompé e Sanofi, entrambe con stabili a L’Aquila, donano mascherine e altri dispositivi di protezione per gli operatori sanitari.

I due colossi del settore farmaceutico sono venuti in soccorso del sistema sanitario in piena emergenza, a causa dell’epidemia da Covid-19. L’annuncio e il ringraziamento dell’assessore regionale Guido Quintino Liris, in primo piano nella gestione della delicata situazione.

Il personale che si sta spostando all’ospedale del G8 non aveva le attrezzature di sicurezza, così il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore regionale Liris si sono attivati, contattando le aziende farmaceutiche, che hanno prontamente risposto.