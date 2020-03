Coronavirus, dall’Inter Club Goriano Sicoli una mano per la terapia intensiva

Una donazione per la terapia intensiva d’Abruzzo dall’Inter Club Goriano Sicoli. Un gesto che arriva per sostenere la sanità abruzzese, in emergenza coronavirus.

L’annuncio da parte dell’Inter Club sulla propria pagina Facebook, 500 euro per sostenere la raccolta fondi organizzata dal TeamAbruzzo, composto da community e influencer anche molto noti in tutta Italia, come ad esempio l’Abruzzese Fuorisede.

“Abbiamo appena effettuato la donazione di 500 euro con l’intento di rafforzare la terapia intensiva in Abruzzo. Contiamo, a breve, con un’iniziativa solidale, di riuscire a raggiungere i 1000 e aiutare così gli ospedali abruzzesi. Questa iniziativa non ha colori, pertanto invito tutti a sottoscriverla. Forza Abruzzo, ce la faremo!“