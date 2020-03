Coronavirus, controlli a L’Aquila: 3 casi a rischio denuncia

Emergenza coronavirus, continuano i controlli a L’Aquila per evitare assembramenti e situazioni non conformi al rispetto delle norme sulla sicurezza, per evitare il rischio contagio.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha fatto il punto sui controlli in città, dinanzi ai locali del G8, al margine della cerimonia di benedizione dell’ospedale tornato in funzione in tempi record, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nella consueta diretta sulla propria pagina Facebook il primo cittadino ha spiegato:

“Proseguono i controlli della Polizia municipale, congiuntamente alle altre forze di polizia, per prevenire assembramenti. Molti hanno avanzato l’ipotesi di una chiusura dei parchi urbani, lamentando il mancato rispetto delle direttive e delle misure anti contagio da parte dei cittadini, ma non ci sarà alcun provvedimento sulla chiusura dei parchi”.

È quanto ribadito dal sindaco, che ha anche fornito i dati dell’attività di monitoraggio e controllo portata avanti dalla municipale.