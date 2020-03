L’Aquila – Molte nubi compatte nella mattinata di sabato, piogge attese al pomeriggio e parte della serata. Precipitazioni attese anche nella mattinata di domenica in generale esaurimento nel pomeriggio. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile nella mattinata di sabato, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse su gran parte della regione; residue precipitazioni in serata sui settori settentrionali. Precipitazioni diffuse anche domenica su gran parte del territorio, neve fino a 1300 metri di quota; migliora tra il pomeriggio e la serata.

In Italia molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge diffuse e neve sulle Alpioltre i 900-1200 metri, migliora in serata e in nottata con residuifenomeni su Piemonte occidentale ed Emilia-Romagna.Tempo instabile con acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche, maggiorestabilità su Lazio e Toscana con precipitazioni più rare. Neve in Appenninonelle ore serali e notturne fin verso i 1100-1400 metri. Bel tempo e sole prevalente al mattino salvo maggiori addensamenti sullaSardegna, nuvolosità in aumento anche sui settori peninsulari al pomeriggioe in serata con piogge sparse su Puglia, Basilicata e interne dellaCampania.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

(Centro Meteo Italiano)