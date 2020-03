Coronavirus, un caso ad Avezzano: attivato il Coc

C’è un caso di coronavirus ad Avezzano. Il Commissario straordinario Mauro Passerotti predispone l’apertura del Centro operativo comunale.

L’ordinanza di emergenza sanitaria, tra le misure urgenti in materia di contenimento del rischio contagio da Covid-19, prevede come ulteriori disposizioni attuative per gestire l’epidemia l’apertura del Coc.

Il centro operativo comunale sarà attivo nella sede di Piazza della Repubblica e servirà come: unità di coordinamento, a supporto di sanità, volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione e servizi essenziali.

Il provvedimento si è reso necessario – come riporta l’ordinanza – dopo l’accertamento da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, “di un caso accertato di polmonite da Covid-19, a carico di un cittadino residente ad Avezzano, soggiungendo che è in corso un’indagine epidemiologica, per la ricerca di tutti i contatti che saranno posti in isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione”.

Coronavirus, sanificazione delle strade

“Per opportuna informazione si comunica che nel quadro delle misure di profilassi e prevenzione collegate alla diffusione epidemiologica in ambito nazionale del virus covid – 19, sono stati programmati, previe intese con la Direzione dei Servizi di Igiene e sanità pubblica della ASL competente, appositi interventi di sanificazione e disinfezione delle strade cittadine per il tramite della società Tekneko Srl. che avranno avvio a partire dalle ore 05:00 del 14/03 e fino al termine delle operazioni.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione al fine di evitare intralcio agli interventi”.