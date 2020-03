Coronavirus, De Cecco dona 10 respiratori all’Abruzzo

Ci sono anche belle storie di grandi gesti nell’emergenza coronavirus. De Cecco dona 10 respiratori alla Sanità d’Abruzzo.

Come quello dell’azienda De Cecco, che, in questo periodo delicato, di comune accordo con la Regione Abruzzo, continua la produzione dei suoi prodotti, ma rispettando tutte le norme previste per la sicurezza, contro il rischio di contagio.

Un lavoro doppio, da parte di Regione e De Cecco. La stessa azienda questa mattina ha contattato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Lo ha riportato Sospiri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Questa mattina mi ha chiamato Filippo De Cecco e mi ha detto noi siamo abruzzesi, la nostra azienda compererà 10 respiratori. Dimmi dove devo versare la cifra necessaria. Poche parole. Grazie. Insieme lo batteremo”.