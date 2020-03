Alla scoperta del trading online: cosa sono broker e piattaforme

Giocare in borsa sembra non sia stato mai così semplice. Negli ultimi anni, ha infatti preso piede la pratica del trading online che dà la possibilità, a chiunque sia interessato, di speculare sui mercati economici effettuando compravendita di prodotti finanziari dal proprio pc.

Sono numerose le persone che sperano di trarre profitto da investimenti facili, veloci e sicuri, ma per fare

trading è necessario avere un capitale di partenza da investire, conoscere le dinamiche di mercato e ritagliarsi del tempo da dedicare esclusivamente a questa attività.

Se i progressi tecnologici hanno reso più accessibili determinati ambiti, sta però al buon senso del trader informarsi sulle figure professionali e sulle dinamiche del settore economico/finanziario, così da non incorrere in sgradevoli sorprese.

Di seguito si cercherà di fare chiarezza sulla figura del broker e sulle note piattaforme di trading online.

Il broker finanziario

Quando si parla di broker finanziario sono intese due tipologie di investitori:

1. Il singolo individuo in quanto professionista;

2. La società che tratta transazioni finanziarie per conto di terzi.

In entrambi i casi, il broker opera in borsa con lo scopo di accrescere il capitale di partenza e ha una conoscenza approfondita degli strumenti finanziari e degli andamenti dei mercati. È un intermediario, il suo compito è dunque quello di organizzare e guidare le operazioni tra venditore e compratore, per questo motivo generalmente ha diritto a una commissione su affare concluso.

Quando si inizia a operare online, è importante affidarsi ai soli broker regolamentati dalla Commissione nazionale per la società e la Borsa, altrimenti detta CONSOB, la quale vigila sul corretto operato dei propri iscritti.

Affidarsi a dei professionisti è il modo più sicuro per fare trading, soprattutto se si è alle prime esperienze. Il broker potrà facilitare e tutelare l’attività di compravendita, monitorando l’andamento del mercato e consigliando al trader la migliore strategia da adottare.

La piattaforma di trading online etoro

Una piattaforma di trading online è un software, ovvero un sistema elettronico, che permette di entrare in contatto con i mercati finanziari in tempo reale ed effettuare compravendite di titoli, azioni ecc. dal proprio pc, con o senza l’aiuto di un intermediario finanziario.

Nel caso in cui si decida di operare su piattaforma autonomamente, è possibile scegliere quanto e come investire le proprie liquidità, ma tutto questo richiede una buona conoscenza del settore e una notevole esperienza sul campo.

Per tale motivo, numerosi broker sono provvisti di proprie piattaforme trading su cui far esercitare e in seguito operare la propria clientela. I vantaggi legati a queste piattaforme possono essere molteplici, come:

● Fare pratica senza rischi e limitazioni tramite demo;

● Investire un capitale iniziale basso;

● Disporre di strumenti tecnici atti a facilitare il trading.

Inoltre gli utenti saranno seguiti costantemente dal broker che cercherà di tutelarne gli interessi. Tra le migliori piattaforme di trading online, spiccano tra il 2019 e il 2020 i broker eToro, Invetous, ig, etfinance.

La prima fra quelle elencate, etoro, è anche conosciuta come social investment network, e offre la possibilità di guardare e riprodurre le mosse dei migliori trader presenti sulla piattaforma. Si tratta di una società di trading online regolamentata dalla CySEC che dà la possibilità di operare su qualunque mercato finanziario e quindi su numerosi asset.

Fare trading con consapevolezza

Dunque, quando si decide di investire in borsa è bene sapere quali sono le figure professionali a cui rivolgersi e quali le possibilità che ci vengono offerte. Inoltre meglio optare per broker e piattaforme che presentino commissioni non troppo elevate, possibilmente gratuite, e che risultino in possesso di certificazione, proprio come quelli accennati poco sopra.

Questa neo realtà economica ha indubbiamente cambiato il modo di fare trading e richiede da parte dell’investitore grande attenzione, dedizione e pazienza. Solo in questo modo sarà possibili trarre reale profitto dal trading online.

Pubbliredazionale a pagamento