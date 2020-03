Un gol per l’Abruzzo, Fantacalcio uniti contro il coronavirus

La Lega FantaManager, Fantacalcio marsicano, ha appena avviato una raccolta fondi da destinare alla Asl 1 d’Abruzzo che coinvolga tutti i Fantacalcio della regione.

L’emergenza sanitaria che il Paese e la nostra regione stanno attraversando coinvolge tutti, senza distinzione alcuna. Ci siamo tutti dentro e siamo costretti a fare i conti con il momento, nessuno escluso: nel nostro piccolo, però, possiamo dare un segnale di combattività.

La Lega Fantamanager – con Alice Pagliaroli e Kristin Santucci, giornaliste della testata online Ilcapoluogo.it (eh sì, due giornaliste fantallenatrici) – ha deciso all’unanimità di devolvere il budget raccolto, per l’attuale stagione sportiva, alla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. L’obiettivo? Contribuire al potenziamento delle unità di terapia intensiva e dare un aiuto economico ai tanti medici, infermieri ed operatori sanitari che, in queste settimane, sono preda della tensione e della stanchezza, ma che, nonostante tutto, non hanno mai dato cenno di resa.

Che il nostro contributo sia un “grazie” dovuto e al tempo stesso spontaneo, che sia una vicinanza simbolica e una spalla di sostegno.

Il messaggio è per tutti i Fantacalcio d’Abruzzo e per chiunque, sportivi e non, voglia sostenere, anche con poco, questa iniziativa.

La lega FantaManager since 2018 si fa dunque portavoce di una comunità di ragazzini, giovani e adulti, che fa del Fantacalcio una ragione di aggregazione e divertimento. Noi Fantallenatori, tutti insieme, possiamo fare tanto.

Sostieni la campagna, clicca qui per il link della piattaforma dedicata alla raccolta fondi

oppure visitare la pagina Lega FantaManager .