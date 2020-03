Maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento per un 42enne

Nella giornata di ieri, 11 marzo, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Avezzano ha proceduto alla esecuzione di una ordinanza di divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla ex convivente, nei confronti di un 42enne di Avezzano.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano, su richiesta della Procura della Repubblica, ed è scaturito dall’esito delle indagini svolte dal personale del Commissariato di P.S., che hanno accertato numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia e violenza, azioni commesse anche alla presenza di un figlio minore, da parte dell’uomo nei confronti dell’ex convivente.

L’attività investigativa, iniziata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, ha evidenziato, inoltre, che gli episodi denunciati non solo non erano occasionali ma ripetuti ed attuali, con concreto pericolo che venissero reiterati, motivo per il quale è stato richiesto e disposto il provvedimento cautelare.

A carico dell’uomo è stato imposto anche il divieto di contatti telefonici con le parti offese.