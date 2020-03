Coronavirus, bus ridotti: cosa cambia nel trasporto pubblico

Il Coronavirus ferma e riduce anche il trasporto pubblico abruzzese, con conseguenti disagi per i tanti pendolari che si muovono per lavoro.

Per chi ha necessità di muoversi dal capoluogo, è garantito comunque il trasporto da e per Roma con la Tua spa che ha assicurato una serie di corse nei giorni feriali fino alle 20 per Roma e fino alle 22 per L’aquila. Confermate alcune corse, anche se in forma ridotta, sabato e domenica.

Per l’emergenza Coronavirus invece la compagnia Gaspari ha deciso di sospendere tutte le corse.

Da oggi infatti sono state sospese tutte le linee commerciali in esercizio, fino al 03 aprile.

In detto periodo sono sospese tutte le corse da e per L’Aquila / da e per Avezzano / da e per Roma Tiburtina / da e per Ciampino Aeroporto / da e per Fiumicino Aeroporto.

Le richieste di rimborso o nuova emissione ticket vanno inoltrate alla mail: info@gasparionline.it ovvero amministrazione@gasparionline.it. INFO LINE 085/8004868 ( Lun / Sab. 09,00 – 12,30 / 16,00 – 19,00).

Stessa decisione anche per Flixbus, come si legge anche su un post pubblicato sulla loro pagina Facebook.

“A seguito della pubblicazione del DPCM del 9 marzo 2020 in merito di Coronavirus (Covid-19), che estende a tutto il territorio nazionale la richiesta di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio, FlixBus, per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni, sospenderà fino al 3 Aprile 2020 il suo servizio su tutto il territorio italiano”.

“Tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso del prezzo tramite un voucher senza costi di cancellazione, che verrà inviato alla email usata al momento della prenotazione.

Nel caso di mancata ricezione, vi invitiamo a seguire la procedura indicata qui: bit.ly/Flix-cambio-prenotazione.

