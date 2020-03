Coronavirus, attivo servizio di supporto psicologico al telefono

Nell’emergenza Coronavirus la salute mentale risulta essere di fondamentale importanza. L’associazione Agape ha attivato un servizio di supporto psicologico gratuito al telefono.

AGAPE-Associazione di promozione sociale, da sempre attenta sul territorio al #benesserepsicologico individuale e collettivo, in questa delicata dinamica ha ritenuto opportuno e doveroso attivare #PRONTOCOVID19, un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito, rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno per gestire dubbi, timori e paure che possono insorgere in ognuno.

In modo particolare, tale servizio vuole essere vicino ai sanitari che operano negli ospedali, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e a tutti gli operatori sociali impegnati a gestire la cittadinanza a vario titolo, mettendo a disposizione la propria professionalità a chi sente di aver bisogno di un supporto a un disagio che ha a che vedere con l’attuale situazione d’emergenza sanitaria.

Ogni individuo, quale essere razionale, pur affidandosi alla logica è profondamente psicologico, questo vuol dire che le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e ancor di più in tutto quello che ci si ritrova a vivere all’improvviso, stravolgendo di fatto tutte quelle scelte pianificate o basate su dati di fatto.

La reazione più comune è quella di sperimentare la paura, emozione primaria e di base fondamentale per la nostra difesa e sopravvivenza: se non la provassimo non riusciremmo a metterci in salvo dai rischi. Quindi ben venga percepire paura, perché ciò ci attiva.



In questo caso del fenomeno Coronavirus se non riusciamo a gestirla si corre il rischio di attuare comportamenti impulsivi, frenetici e irrazionali.

Qui si passa spesso al panico o all’ansia generalizzata, per cui un pericolo limitato e contenuto di contagio viene generalizzato percependo ogni situazione come rischiosa ed allarmante. Importante anche sottolineare come in alcune persone è facile che si sviluppi anche una situazione di ipocondria, intesa come tendenza a eccessiva preoccupazione per il proprio stato di salute percependo ogni minimo sintomo come un segnale inequivocabile di infezione da Coronavirus.

Risulta complicato reggere situazioni di allerta o tensione troppo a lungo, per questo un supporto di natura psicologica risulta essere fondamentale.

Questo sostegno psicologico offre le seguenti possibilità, quali:

Nutrire e/o ritrovare un po’ di stabilità emotiva

Trovare ascolto e supporto

Gestire esperienze difficili a livello personale e familiare

Individuare e comprendere in modo chiaro cosa vi sta succedendo.

Il servizio è gestito dalla Dott.ssa GIOIA Chiara -Psicologa clinica, Sessuologa, Psicoterapeuta e dalla Dott.ssa GIANNONE Michelina – Psicologa clinica, Sessuologa, Psicoterapeuta