L’Aquila, il punto di Biondi sul coronavirus: ospedale, cantieri e misure

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti, le risposte e le informazioni su L’Aquila. A parlare, questa volta, è il sindaco Pierluigi Biondi, con una diretta sui canali social, per fare chiarezza e raccogliere i dubbi dell’intera cittadinanza.

«Stiamo conformando la nostra attività seguendo in maniera costante le indicazioni nazionali, perché di emergenza nazionale si tratta», spiega Biondi.

«Ho scritto al manager Asl chiedendo che i dati siano messi a disposizione del Comune dell’Aquila. Gli ultimi dati, quelli della scorsa notte, parlando di 21 nuovi casi positivi, due riguardano la nostra Asl provinciale. I casi positivi in Abruzzo salgono complessivamente a 75».

«Le norme stabilite vanno attuate, che piacciano o meno. A noi sindaci non spetta il compito di emettere ulteriori ordinanze, ma quello di comunicare le misure prese alla popolazione e di assisterla. Supportando le altre istituzioni in questa fase difficile». Lo ha spiegato il primo cittadino nella diretta, che dovrebbe diventare un appuntamento quotidiano, per far sì che la popolazione possa essere puntualmente e correttamente informata. E al tempo stesso per tranquillizzare i cittadini.

Il Coc, Centro Operativo Comunale, non è stato aperto al momento, poiché «si tratta di un obbligo previsto solo in caso di contagio conclamato, non rintracciabile sul territorio». C’è, tuttavia, l’Unità di Crisi attiva, sostenuta dalla Asl e dall’Università. «In questa fase, infatti, è fondamentale garantire l’attività del sistema sanitario, con il sostegno dovuto. Bisogna scongiurare il collasso del sistema, pensiamo alle difficoltà che sta riscontrando la Lombardia».

«I contatti con la Sanità sono quotidiani e cercheremo per quanto possibile di strutturare una comunicazione standard per avvisare la popolazione e tranquillizzarla, in maniera opportuna, rispetto alle possibilità del nostro presidio ospedaliero, il San Salvatore». Proprio questa mattina si è svolto un sopralluogo del sindaco al vecchio ospedale del G8, dove si prosegue nell’attività di realizzazione di altri posti letti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Coronavirus, cantieri e norme del Dpcm

Capitolo lavoro nei cantieri della ricostruzione. Biondi ha spiegato: «Ci stiamo attenendo alle previsioni del Dpcm. Rispondendo alle sollecitazioni che arrivano, ad esempio, in ordine ai cantieri del centro, sto preparando una lettera al presidente dell’Ance riportando le preoccupazioni che arrivano dalla cittadinanza. Vorrei verificare se ci sono imprese che – senza creare problemi ai lavoratori e alle economie delle imprese stesse – possano sospendere le attività».

Intanto in città stanno chiudendo diverse attività, come i pub. «Nei fine settimana le varie attività all’interno dei centri commerciali chiuderanno, resteranno aperti solo i supermercati. I bar aprono dalle 6 alle 18. Comunque, in ogni caso, quelle attività commerciali che restano aperte senza limiti di orari o giorni settimanali, devono obbligatoriamente rispettare le norme indicate dal Dpcm».

Contemporaneamente è partita l’attività di assistenza alla popolazione, «ad esempio attraverso la consegna dei farmaci a domicilio con l’Afm», ha sottolineato ancora Biondi, che ha spostato l’attenzione anche al futuro prossimo, quello in cui, superata la fase acuta della crisi, si giungerà alla fase economica, conseguenza dell’emergenza vissuta.

Coronavirus e 6 aprile

Si sta discutendo in città anche del prossimo 6 aprile, undicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009. I dubbi maggiori riguardano l’ormai tradizionale Fiaccolata del 5 aprile. «Se ne è discusso. È evidente che, con ogni probabilità, l’emergenza non finirà entro il 3 aprile. Di conseguenza la fiaccolata non potrà svolgersi secondo le modalità degli anni passati. Stiamo studiano con il servizio di Protezione Civile e il responsabile della Sicurezza di Prevenzione, l’ingegnere Ardingo, se ci sono modalità alternative. Qualora l’emergenza dovesse restare alta, dovremo pensare a vivere il ricordo in maniera differente».

Coronavirus, misure di crisi e post crisi

«Questa mattina il Governo Conte ha annunciato una serie di misure che, a livello generale, comporteranno un investimento di circa 25 miliardi di euro. Una parte di questi dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri questo venerdì. A questo proposito sto predisponendo una lettera a tutti i Parlamentari abruzzesi, in cui chiedo innanzitutto un sostegno alle attività economiche che più di tutti stanno subendo la crisi: alberghi, strutture legate al turismo, centri sportivi, centri di cultura. Sono attività che non possono recuperare i soldi che stanno perdendo in questo periodo. A seguire si potrà e dovrà intervenire su tutte le altre attività produttive vittime della crisi.».

«La sospensione di tasse, rate di mutui, pagamenti e adempimenti fiscali da sola non può bastare nel nostro territorio, che si è già indebitato pesantemente nel passato. Lo abbiamo visto anche in occasione del terremoto: i benefici riguardano l’immediato e non la prospettiva futura. Il Governo dovrà, questa volta, adottare provvedimenti che tutelino, maggiormente e in maniera concreta, chi si troverà ad affrontare le conseguenze di una crisi che non esaurirà i suoi effetti nell’immediato»