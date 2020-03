L’Aquila – Giovedì giornata caratterizzata dal tempo asciutto con ampie schiarite in mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

In Abruzzo giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sulla costa e sulle zone interne sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

In Italia molte nubi sulla Liguria con deboli piogge tra genovese e spezzino, bel tempo altrove ma con copertura nuvolosa in progressivo aumento nel corso della giornata. Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata salvo maggiori addensamenti sulla Toscana ma senza fenomeni associati. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia sulle aree peninsulari che su quelle insulari. Bel tempo anche in serata e in nottata.

Temperature in generale aumento da Nord a Sud, salvo massime in diminuzione sulle regioni settentrionali.

(Centro Meteo Italiano)