Coronavirus, oltre 68 mila euro per la terapia intensiva in Abruzzo

Coronavirus e solidarietà: sono stati raccolti oltre 68 mila euro per la terapia intensiva in Abruzzo, grazie all’iniziativa di #TeamAbruzzo.

La raccolta fondi, per sostenere la terapia intensiva in Abruzzo, in emergenza a causa della diffusione del Coronavirus, è stata lanciata ieri, intorno alle 14, a cui hanno aderito infleuncer e blogger abruzzesi.

Tra blogger ed influencer della regione, c’è anche il celebre Abruzzese fuori sede, tutti uniti nel #TeamAbruzzo per raccogliere fondi nel corso dell’emergenza Coronavirus.

“Tutto l’Abruzzo unito per una buona causa” si legge nell’introduzione della raccolta che si sta portando avanti sulla piattaforma gofundme.

Questi gli intenti della raccolta fondi, come si legge sulla piattaforma

Martedì 10 marzo, pagine social e blogger abruzzesi hanno deciso di unire le loro community per dare un aiuto concreto alle strutture sanitarie abruzzesi al fine di fronteggiare quell’ergenza.

E ‘stata infatti lanciata una campagna di raccolta fondi che mira allo scopo (simbolico) di 100.000 € che saranno distribuiti in parti uguali alle ASL provinciali. La donazione sarà destinata alle ASL abruzzesi in maniera da aiutare i ricambi interessati interessati dall’emergenza. Matteo Perazzetti Sindaco di Città Sant’Angelo ha accettato di buon grado l’iniziativa partita dai social tanto da impegnarsi a sottoporre all’attenzione del presidente della regione Marco Marsilio, per garantire che i fondi arrivino alle ASL di competenza.

Gli attori promotori di questa campagna sono:

Si Scrive Abruzzo

L’Abruzzese Fuorisede

Sparagn e Cumbarisc

Parli L’Abbruzzese

Alessio Dandi – Città Sant’angelo (PE)

Cesidio Rocchi – Avezzano (AQ)

Laura Manfredi – Teramo (TE)

Giorgia di Basilio – Teramo (TE)

Anastasia Massone – Vasto (CH)

Ilaria Scalera – Chieti (CH)

Giulio Tolli – Montesilvano (PE)

Federica Bevilacqua – Pescara (PE)

Gino Bucci – Martinsicuro (TE)