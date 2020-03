Coronavirus, misure per l’economia previste dal Governo

Coronavirus: il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta al Parlamento di ulteriore scostamento dal deficit rispetto ai 7,5 miliardi contenuti nel documento già all’esame delle Camere.

Via libera dunque ad uno stanziamento di 25 miliardi per fronteggiare l’emergenza nazionale conseguente al Coronavirus. Lo ha comunicato in conferenza stampa il premier Conte.

La Bce adotterà diverse misure contro gli effetti dell’emergenza coronavirus nella riunione di questa settimana. Lo ha detto, secondo quanto riporta Bloomberg, la presidente Christine Lagarde nella conference call di questa notte con i leader Ue, sottolineando come l’istituto centrale guarderà a tutti gli strumenti disponibili, fra cui finanziamenti a bassissimo costo e liquidità.

Oggi stesso Camera e Senato sono chiamate a votare la Relazione cui i gruppi di maggioranza e opposizione non faranno mancare il loro appoggio.

Si tiene questa mattina un nuovo Cdm sull’emergenza Coronavirus.

Sul tavolo lo scostamento dal pareggio di bilancio, che sarà poi votato in giornata dal Parlamento. Il voto avverrà scaglionato per rispettare le norme sanitarie.

Di ieri la notizia della positività di un primo parlamentare, il deputato Pedrazzini del gruppo misto: lui e io suoi vicini di scranno non parteciperanno alla seduta odierna.

Il governatore lombardo Fontana chiede intanto misure ancora più rigide, che potrebbero arrivare già oggi.

Nel frattempo, FCA chiude temporaneamente alcuni stabilimenti della Penisola. Oltre 10mila i contagi in Italia.

