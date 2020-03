Coronavirus, l’OMS: “É pandemia”

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus pandemia globale.

L’infezione di Coronavirus, scoppiata a Wuhan alla fine dello scorso mese di dicembre, si è già diffusa in oltre 90 paesi, per un bilancio totale, aggiornato ad oggi, di 119.711 contagiati. Da qui la decisione dell’OMS di dichiarare il Coronavirus pandemia globale.

“Ciò significa – scrive fanpage.it – che da questo momento in poi i singoli stati devono fare un passo indietro ed eseguire i piani dell’Oms per impedire che il nuovo virus dilaghi ulteriormente. Gli esperti potranno richiedere una serie di misure anche drastiche, come lo stop alle attività produttive e i limiti alla circolazione anche via terra. Provvedimenti che potrebbero essere applicati in primis proprio nel nostro Paese, il terzo per numero di contagi dopo la Cina e la Corea del Sud”.