Coronavirus, l’ASM attiva il servizio di sanificazione

L’AQUILA – L’ASM ha attivato il servizio di sanificazione delle aree pubbliche, intanto la sede di Bazzano non riceve l’utenza.

In questo periodo particolare e in riferimento al d.c.p.m. del 09.03.2020 – Urgenze per Coronavirus – l’ASM s.p.a. L’Aquila comunica:

L’ASM s.p.a. garantisce il normale servizio di raccolta rifiuti.

L’azienda ha attivato un servizio di sanificazione delle aree pubbliche necessarie per lo stazionamento delle persone.

La sede di Bazzano non riceve l’utenza, domestica e non, ed è aperto solo per le attività dirette dell’azienda.

Per informazioni contattare il n° verde 800208820 o consultare l’app ASM s.p.a. L’Aquila o il sito www.asmaq.it

Lo comunica l’amministratore unico dell’ASM, l’avvocato Lanfranco Massimi.