Coronavirus, chiude la filiale Bcc alla Meridiana

Chiusura precauzionale per la filiale Bcc della Meridiana.

“Si avvisa la gentile clientela che, a scopo precauzionale, da giovedì 12 marzo la nostra agenzia di viale XXV aprile rimarrà chiusa al pubblico fino a nuova comunicazione. In attesa della riapertura di questo sportello è disponibile il Relax Banking e le altre agenzie della Banca presenti sul terriorio”. Questo il testo del messaggio inviato ai clienti dell’agenzia Bcc presso la Meridiana, chiusa a scopo precauzionale, in quanto uno dei dipendenti potrebbe essere entrato in contatto con uno dei casi positivi di Coronavirus e pertanto messo in sorverglianza attiva da parte della Asl.