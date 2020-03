Pensione al 50% causa coronavirus, occhio alla fake news

Pagamento pensioni, le nuove modalità per la situazione d’emergenza. Recita questo l’oggetto della falsa comunicazione dell’Inps, sulla riduzione al 50% delle pensioni di aprile.

Il restante 50% delle pensioni da corrispondere agli italiani, praticamente, sarà accreditato soltanto ad agosto. La comunicazione, falsa, è stata fatta girare sul web e su numerosi gruppi whatsapp, generando più di qualche preoccupazione e disagio.

Il sito dell’Inps non riporta alcuna comunicazione in merito. C’è, invece, un’apposita sezione dedicata alle misure prese dall’Inps per l’emergenza coronavirus, con le relative informazioni sul funzionamento degli uffici, per adeguarsi alle nuove misure da adottare.

La notizia della riduzione al 50% delle pensioni, invece, è una delle ennesime bufale circolate in rete, nonostante il delicato momento che si sta affrontando a livello nazionale non frena speculatori e disinformazione dilagante.